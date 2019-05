Ranieri, Roma ha futuro ma voliamo basso

ROMA, 22 MAG - La certezza è che domenica sera col Parma si chiuderà il legame tra i colori giallorossi e Daniele De Rossi. I dubbi riguardano invece il futuro del club, le scelte societarie, quelle tecniche, temi su cui in parte interviene oggi Claudio Ranieri, in un'intervista a Roma tv. "Bisogna vedere come cambierà la squadra del prossimo anno e capire che allenatore verrà - dice il tecnico -. Il gruppo sta lottando fino in fondo in un'annata che è andata male. Questa squadra ha un futuro, ci sono dei giovani molto interessanti: sono sicuro che potrà far bene. Se riuscissimo a entrare in Champions ovviamente entrerebbero più soldi. Questa società ha sempre messo in chiaro di voler mantenere il bilancio a posto e credo che sia giusto". Come per De Rossi, anche per Ranieri quella col Parma sarà la gara d'addio. "De Rossi? Ogni tifoso si identificato con Daniele. Io ci tengo a ringraziare il presidente perché mi ha dato l'opportunità di guidare ancora una volta la squadra del mio cuore".