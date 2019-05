Diego Costa si infortuna in amichevole

MADRID, 22 MAG - L'Atletico Madrid ha reso noto che Diego Costa si è infortunato alla caviglia sinistra durante l'amichevole giocata martedì in casa del Beitar di Gerusalemme, persa 2-1. Costa, 30 anni, è uscito dopo 24 minuti di gioco. Era il ritorno in campo dopo la squalifica per otto turni subita il mese scorso, per aver insultato l'arbitro Gil Manzano durante la partita persa 2-0 contro il Barcellona. "Rientrato a Madrid, Costa è stato sottoposto ad una risonanza magnetica presso la Clinica Universidad de Navarra che ha rilevato una distorsione di II grado al legamento laterale esterno della caviglia sinistra" ha informato il club della Liga, senza chiarire per quanto tempo Costa sarà assente. Il futuro del nazionale spagnolo di origine brasiliana in seno all'Atletico è incerto anche perché in campionato ha realizzato solo due reti. Secondo El Mundo, è inoltre accusato dalle autorità spagnole di aver frodato 1,1 milioni di euro sulle tasse legate a diritti d'immagine nel 2014.