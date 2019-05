Fiorentina: verso ritiro anticipato

FIRENZE, 22 MAG - Sale la tensione nella Fiorentina aspettando la sfida-salvezza domenica prossima al Franchi contro il Genoa. La squadra viola si sta preparando all'interno del Centro sportivo 'Davide Astori' e data l'importanza della gara che vale la permanenza in Serie A sta valutando l'eventualità di andare in ritiro anticipato da venerdì. Una scelta per dare un segnale importante alla tifoseria che appare sempre più preoccupata, e anche per fare quadrato in un momento tra i più difficili e delicati della recente storia del club. Nel frattempo la stessa società ha presentato ricorso contro la squalifica per due giornata inflitta a Vincenzo Montella per l'atteggiamento ritenuto oltremodo irriguardoso nei confronti dell'arbitro e dei suoi collaboratori al termine della sconfitta con il Parma, sconfitta che di fatto ha compromesso più che mai il finale di stagione della Fiorentina. La risposta del ricorso è annunciata per venerdì, praticamente a ridosso della gara decisiva contro il Genoa.