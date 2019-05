Bus si sfrena, illesi pellegrini Cascia

CASCIA (PERUGIA), 22 MAG - Sono rimasti tutti illesi una cinquantina di pellegrini su un autobus che si è accidentalmente sfrenato a Roccaporena di Cascia, dove erano giunti nel giorno i Santa Rita, finendo contro un'auto dei carabinieri in sosta e un muro. Per accertare l'esatta dinamica di quanto successo sono in corso accertamenti da parte della polizia. Sull'autobus si trovavano una cinquantina di fedeli giunti dalla Campania per la festa della santa dei casi "impossibili". Il mezzo si è improvvisamente sfrenato mentre pare fosse già in moto ma senza l'autista bordo. Casualmente non ha imboccato il viale principale di Roccaporena ma una via laterale. Finendo la sua corsa contro il muro. Il vescovo monsignor Renato Boccardo ha chiesto al parroco don Canzio Scarabottini di "officiare al più presto una messa di ringraziamento a Santa Rita". (ANSA).