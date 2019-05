Trump rompe con dem, prima cessino false indagini

WASHINGTON, 22 MAG - Donald Trump rompe con i dem. Il presidente ha annunciato di aver detto ai leader dem Nancy Pelosi e Chuck Schumer che non lavorera' con loro sul piano per le infrastrutture e sulla riduzione del prezzo dei farmaci finche' non metteranno fine alle false indagini su di lui. Il presidente si e' detto deluso che i dem abbiano discusso di impeachment prima dell'incontro alla Casa Bianca.