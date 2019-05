Mattarella, idee Falcone-Borsellino vivono

ROMA, 22 MAG - "Le idee di Falcone e Borsellino continuano a camminare e oggi alla loro memoria rendiamo omaggio, sapendo che l'impegno di Falcone e Borsellino non è scomparso, non si è interrotto. E' stato assunto da altre persone". Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella parlando a Civitavecchia in occasione della partenza della nave della legalità.