Berlusconi, dopo voto governo a casa

ROMA, 22 MAG - "Dopo queste elezioni, questo governo sarà costretto ad andare a casa: ci sarà un calo verticale di voti per il M5s". Lo ha detto Silvio Berlusconi a Matrix che andrà in onda in seconda serata. "Io preferirei nuove elezioni a settembre - ha spiegato - molti dei miei però mi dicono che i 5 Stelle non vogliono andare a casa per poter continuare a prendere lo stipendio da parlamentare". Il Cavaliere ha detto anche che "per accordo io e Salvini non parliamo più, ma si parlano i nostri dirigenti: quelli della Lega dicono che non si può più andare avanti".