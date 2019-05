Europee: Lula, fermate estrema destra

ROMA, 22 MAG - La costruzione europea è "patrimonio dell'umanità" e i "democratici" devono difenderlo "dall'intolleranza dell'estrema destra". Lo ha scritto l'ex presidente brasiliano e storico leader del Partito dei Lavoratori (Pt) Luiz Inacio Lula da Silva, in una lettera a sostegno all'eurodeputato Pd Roberto Gualtieri, augurandosi che venga rieletto. "Spero che nelle elezioni di questa settimana in Italia, il mio amico Roberto Gualtieri venga eletto ancora una volta eurodeputato" aggiunge Lula, aggiungendo che "un'Europa democratica e moderna, con più occupazione, sviluppo e integrazione, è molto importante per la costruzione di un mondo con meno povertà e meno guerra, più solidarietà e meno intolleranza, più speranza e meno odio".