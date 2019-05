Di Maio alla Lega, basta minacce di crisi

ROMA, 22 MAG - "Ogni giorno ormai, da circa un mese, c'è qualcuno, e non del M5s, che minaccia la crisi di governo e fa la conta delle poltrone in base ai sondaggi. Oggi è toccato a Giorgetti. Basta minacciare crisi di governo e basta fare la conta delle poltrone. Si pensi al Paese". Lo ha dichiarato il leader del M5s, Luigi Di Maio. In mattinata, intervenendo all'assemblea annuale di Confindustria, Di Maio aveva detto: "La nostra sfida più grande risiede nella contaminazione delle idee, nel dialogo costante e a volte nel compromesso, perché la realtà ci insegna ogni giorno in modo chiaro e semplice che senza confronto e dialogo questo Paese non lo possiamo governare".