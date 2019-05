Cent'anni Aurora,francobollo per azienda

TORINO, 22 MAG - Una 'Aurora 88' che traccia un segno tricolore, simbolo distintivo del made in Italy, e la scritta 'nel cuore e nelle mani degli italiani'. E' l'immagine che compare sul nuovo francobollo della serie tematica 'Eccellenze del sistema produttivo ed economico', dedicato ai 100 anni di Aurora, storica azienda torinese produttrice di penne. Il Mise lo emette per Poste Italiane il 24 maggio con tiratura 2,5 milioni di esemplari; a completare l'immagine il logo del centenario della fondazione della Società Aurora, in alto a sinistra, e la scritta 'Italia'. La cerimonia nella sede di Aurora, alle porte di Torino, aperta ai collezionisti per l'annullo filatelico, si aprono così le celebrazioni per il centenario. Il francobollo omaggia uno dei classici di Aurora, il modello 88 creato nel 1947 da Marcello Nizzoli che ha venduto oltre 7 milioni di pezzi ed è ancora in produzione. Ma soprattutto celebra un'impresa familiare di eccellenza radicata sul territorio ma con una forte proiezione internazionale.