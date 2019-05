Unhcr,aumenta mortalità viaggi migranti

ROMA, 22 MAG - Sono 500 i migranti morti o dispersi nel Mediterraneo nel 2019 a fronte di 18.408 sbarchi secondo le stime diffuse dall'Unhcr aggiornate al 20 maggio, che indicano anche un forte aumento della mortalità dei viaggi in mare verso l'Italia, a fronte di un calo delle vittime. Per quanto riguarda il periodo gennaio-aprile di quest'anno, i morti e dispersi sono 406 (in calo rispetto ai 612 degli stessi mesi del 2018): 255 nel Mediterraneo Centrale, lungo la rotta che porta verso l'Italia (erano stati 367 nel 2018); 137 nel Mediterraneo occidentale e 14 nel Mediterraneo orientale. Sempre nel primo quadrimestre del 2019, si registrano in media 327 morti e dispersi ogni mille arrivi in Italia, contro i 39 dei primi 4 mesi del 2018. Significa che, pur essendo calato il numero assoluto di vittime per la netta flessione delle partenze, la rotta Africa-Italia è diventata molto più pericolosa nel 2019 per chi si mette in viaggio. Nettamente più bassi i dati sulla mortalità per Spagna (20) e Grecia (2). (ANSA).