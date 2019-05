Europee: Zingaretti, Pd ben oltre il 20%

ROMA, 22 MAG - "Io credo che andremo bene, siamo l'unica vera alternativa al presente, allo stato di caos presente. Recupereremo astensionismo, perché non si puo' non votare. Offriamo una alternativa a chi ha paura di questo presente, andremo ben oltre il 20%". Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti nel videoforum su Repubblica.it rispondendo alla domanda se il 20% sia l'asticella del Pd per le europee. "Il pallone della finta diatriba nel governo sta finendo. Il futuro del governo più che all'esito del voto è legato ai nodi che dovrà affrontare: la crescita, che è un disastro, i conti che sono fuori controllo", aggiunge evocando la crisi di governo.