PARIGI, 22 MAG - Rudi Garcia lascia l'Olympique Marsiglia dove era sbarcato due anni e mezzo fa. Lo ha annunciato lui stesso in una conferenza stampa al fianco del presidente, Jacques-Henri Eyraud. "Ho deciso di lasciare l'OM - ha detto il tecnico, 55 anni - una decisione accettata dal presidente". Eyraud ha sottolineato: "Ho grande rispetto per Rudi. Resterà per sempre l'allenatore che ha portato l'OM in finale in Europa". Garcia lascerà la panchina la settimana prossima, dopo l'ultima di campionato contro il Montpellier. Nel mese di ottobre aveva prolungato l'accordo fino al 2021. Dopo la finale di Europa League raggiunta e persa poi contro l'Atletico Madrid l'anno scorso, quest'anno per Garcia sono state solo delusioni: sesto posto in campionato (fuori dalle coppe europee), eliminazione nella fase a gironi di Europa League e nelle coppe nazionali ad opera dei dilettanti di Andrezieux (Coppa di Francia) e dello Strasburgo (Coppa di Lega).