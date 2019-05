Cannes: DiCaprio e Pitt, amici sul set come nella vita

CANNES, 22 MAG - 'C'era una volta a Hollywood' "è una lettera d'amore al cinema, all'industria del cinema e a quegli attori di seconda fila del cinema e della tv dimenticati, ma che l'hanno fatta grande", ha detto Leonardo DiCaprio, protagonista con Brad Pitt del film di Quentin Tarantino in concorso per la Palma d'oro al Festival di Cannes. "Il mio personaggio, uno stuntman tuttofare e quello di Leonardo, un attore popolare per le serie tv, sono complementari e vivono nella storia di questo film una grande amicizia che abbiamo interpretato bene perché siamo amici anche nella vita", aggiunge Brad Pitt nella conferenza stampa sold out al festival.