Travolta da mezzo, grave lavoratrice

BUDOIA (PORDENONE), 22 MAG - Un grave infortunio sul lavoro si è verificato questa mattina nella zona industriale di Budoia (Pordenone). Poco dopo le 9, nel piazzale di una delle aziende, per cause in corso di accertamento, una donna è stata travolta da un mezzo in movimento mentre stava camminando nella piazzola esterna alla fabbrica di cui è dipendente. Sul posto è giunto il personale medico dell'elisoccorso regionale, che ha trasportato la donna all'ospedale di Udine: le sue condizioni sarebbero gravi e la prognosi è riservata. Le indagini sono condotte dai Carabinieri della stazione di Polcenigo (Pordenone) e dagli ispettori dell'Azienda sanitaria. Sono intervenuti anche i Vigili del fuoco del Comando provinciale. (ANSA).