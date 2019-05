Fedriga, scritte contro Salvini

TRIESTE, 22 MAG - "Non più tardi di questa mattina abbiamo trovato una scritta gigantesca sul muro della sede della Lega Fvg di Reana del Rojale (Udine) 'Salvini muori'. Vuol dire che hanno tanta paura. E a noi non danno altro che più forza per andare avanti". Lo ha detto il governatore Fvg, Massimiliano Fedriga, a margine di un incontro questa mattina a Trieste. "Penso - ha aggiunto - che a sinistra siano terrorizzati. Da come stanno utilizzando l'informazione, la comunicazione dei loro gruppi politici e da come stanno organizzando i gruppi di estrema sinistra che sono partecipi e protagonisti di aggressioni continue". Condanna "senza riserve da parte del Pd Fvg. "I Democratici, quelli veri, condannano senza riserve qualsiasi minaccia, intimidazione o offesa come strumento di confronto politico", ha detto il segretario, Cristiano Shaurli. "L'atto compiuto contro la sede della Lega è un modo inaccettabile di esprimere concetti violenti". (ANSA).