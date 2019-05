Di Maio,Lega chiede voto per Ue o crisi?

ROMA, 22 MAG - "Io credo che parte della Lega abbia nostalgia dei governi con Berlusconi. Lo afferma Luigi Di Maio parlando a Radio Anch'io facendosi la domanda che si era fatto anche ieri: "La Lega chiede un voto per l'Europa o per la crisi di governo?". "Io sono per il governo - continua - noi siamo stati leali e pensiamo alla fase 2 per rilanciare il ceto medio".