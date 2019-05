Indonesia: proteste per vittoria Widodo, 6 morti a Giakarta

BANGKOK, 22 MAG - Almeno sei persone sono morte e 200 sono rimaste ferite in proteste scoppiate ieri a tarda sera a Giakarta, in seguito all'ufficializzazione della riconferma di Joko Widodo alle elezioni presidenziali del mese scorso. Lo ha riferito il governatore della capitale indonesiana, Anies Baswedan. Una folla di sostenitori del candidato sconfitto, Prabowo Subianto, ha dato fuoco a un dormitorio della polizia e ad alcune automobili parcheggiate utilizzando bombe molotov, innescando scontri con le forze dell'ordine, che hanno risposto con lacrimogeni. La polizia nega di aver sparato proiettili. Prabowo - che ha fatto campagna elettorale facendo leva sul nazionalismo e sui conservatori islamici - aveva denunciato brogli fin dalla pubblicazione dei risultati parziali, e anche nel 2014 aveva accusato Widodo di aver vinto solo grazie a diffuse irregolarità . In entrambe le elezioni, osservatori internazionali hanno definito il voto regolare.