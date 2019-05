Duemila dosi cocaina ad Asti, 15 arresti

ASTI, 22 MAG - Oltre 2 mila vendite di cocaina in otto mesi ad Asti. Per un'ampia attività spaccio scoperta dai carabinieri il gip ha emesso 15 misure cautelari in carcere, eseguite questa mattina dai militari del Nucleo operativo e radiomobile, nei confronti di uomini e donne, astigiani, albanesi e nord africani. Le basi di smercio della droga erano alcuni alloggi occupati di corso Volta e corso Casale, ma anche piazzetta Italia, in pieno centro. I dettagli dell'operazione saranno forniti nella conferenza stampa prevista per questa mattina alle ore 11 alla caserma del Comando provinciale di Asti.