Diritti tv: finale Coppa del Re su Dazn

ROMA, 21 MAG - Dazn si è assicurato i diritti esclusivi della finale di Coppa del Re - in programma sabato 25 tra Barcellona e Valencia - in quattro nazioni: Germania, Austria, Svizzera e Giappone. La piattaforma streaming trasmetterà inoltre la partita, non in esclusiva, in Italia. La finale si giocherà allo Stadio Benito Villamarín di Siviglia: il Barca proverà a completare il 'triplete' spagnolo, dopo aver conquistato già conquistato in stagione la Supercoppa di Spagna e la Liga, mentre il Valencia proverà a sollevare il trofeo dopo oltre 10 anni.