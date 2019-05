Roma, per Champions serve impresa

ROMA, 21 MAG - Speranze tenui ma ancora vive per la Roma, che si contende l'accesso diretto alla prossima Champions League nell'ultimo turno di Serie A, contro il Parma domenica sera. Favoritissimi gli uomini di Ranieri, con l'1 a 1,28 su Planetwin365, risultato che ha già convinto il 74% degli utenti. Ma sarà anche il triplice fischio sui campi di Milano, Bergamo e Ferrara a decretare il verdetto finale. Le previsioni degli analisti di Planetwin365 vedono ragionevolmente lontana la Roma: ad oggi il suo arrivo entro le prime 4 posizioni della classifica vale 61,00 volte la posta, dietro Milan (2,25), Inter (1,13) e Atalanta (1,11). E vincere, per la Roma, potrebbe non bastare: nel caso in cui il Milan perda, l'Inter perda precisamente per 0-1 (risultato da 26,30 volte la posta secondo i quotisti Planetwin365) e l'Atalanta pareggi (6,50) o vinca (1,21), servirebbe comunque uno scarto di almeno 5 reti.