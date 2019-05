Liverpol: Firmino torna ad allenarsi

ROMA, 21 MAG - Roberto Firmino torna ad allenarsi col gruppo e il Liverpool tira un sospiro di sollievo in vista della finale di Champions League contro il Tottenham, sabato 1 giugno. Il nazionale brasiliano ha saltato le ultime tre partite con i Reds a causa di un infortunio alla coscia, ma oggi ha preso parte alla prima sessione di allenamento a Marbella, in Spagna, dove la squadra è in ritiro in vista del big match di Madrid. Per cercare di anticipare i tempi, Firmino è stato il primo ad arrivare sulla costa meridionale spagnola così da poter svolgere alcune sessioni di allenamento individuali. Il Liverpool non si sbilancia sull'eventuale presenza del giocatore nella finale europea, limitandosi a far sapere che il suo recupero "sarà gestito gestito con programmi specializzati nei prossimi giorni". Oltre a Firmino, il tecnico Jurgen Klopp ha portato a Marbella 26 giocatori, resteranno ancora qualche giorno in Spagna prima del ritorno in Inghilterra, per gli ultimi preparativi in vista della finale.