Fiorella Mannoia e Giuliani con 'La Sinistra'

ROMA, 21 MAG - "La Ue così come è non ci piace per nulla e occorre rompere la gabbia dei trattati neoliberisti, ma lo spazio europeo è il terreno di lotta sul quale ha senso oggi battersi e costruire una solidarietà tra gli oppressi". Inizia cosi l'appello "Perché il 26 maggio votiamo La Sinistra" che sta raccogliendo adesioni tra intellettuali, esponenti dei movimenti, artisti, esponenti della sinistra diffusa e del volontariato. Tra i firmatari: Rossana Rossanda, Luciana Castellina, Giovanni Impastato, Nichi Vendola, Fausto Bertinotti, Haidi Gaggio Giuliani e poi la cantante Fiorella Mannoia, gli attori Marcello Fonte, Massimo Dapporto, Peppino Mazzotta e David Riondino, lo scrittore Fulvio Abbate, gli storici Alessandro Portelli e Aldo Giannuli. "Anche l'Italia è segnata da profonde diseguaglianze - è scritto ancora - vi invitiamo a reagire e a battervi assieme a noi per sconfiggere il neoliberismo di Maastricht così come il nazionalismo xenofobo e razzista delle destre".