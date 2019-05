Migranti: vescovo Ventimiglia, aiutarli

VENTIMIGLIA (IMPERIA), 21 MAG - "Bene l'accoglienza, ma i migranti vanno aiutati anche a casa loro. Come affermava anche Benedetto XVI prima del diritto a emigrare c'è il diritto a non emigrare, cioè il dovere della comunità internazionale di rimuovere la cause che obbligano chi è disperato a partire". Lo ha affermato oggi il vescovo della diocesi di Ventimiglia e Sanremo Antonio Suetta intervenendo sull'emergenza umanitaria, che da anni vive anche la frontiera italo francese di Ventimiglia. "Dire 'aiutiamoli anche a casa loro' - aggiunge il vescovo - non deve, però, essere interpretato come uno di quegli slogan che vogliono esprimere un'idea del respingimento. Si tratta invece di un lavoro serio, organizzato, attento, costante e sinergico per rimuovere le cause che spingono queste persone a lasciare la propria terra strappandone le radici". "Serve un lavoro serio da parte della comunità internazionale - aggiunge -, in modo che la guerra, lo sfruttamento, le ingiustizie sociali e la miseria di un Paese si possano superare".