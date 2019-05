Alcol vietato in centro a Rimini, sindaco firma l'ordinanza

BOLOGNA, 21 MAG - Vietato l'alcol nelle aree pubbliche del centro storico di Rimini per tutta l'estate. Lo stabilisce l'ordinanza firmata dal sindaco Andrea Gnassi pensata con l'obiettivo far cessare le situazioni definite "problematiche" dopo numerose segnalazioni di cittadini e commercianti di gruppi di persone ubriache negli spazi verdi. Dal 15 giugno al 30 ottobre sarà quindi vietato il consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione e in qualsiasi contenitore, tutti i giorni, 24 ore su 24, nelle aree pubbliche, aperte al pubblico e soggette ad uso pubblico ricomprese all'interno del perimetro, lato mare, da corso d'Augusto al Ponte di Tiberio e piazza Cavour. Nulla cambia per bar con esterni su luogo pubblico autorizzati. Il mancato rispetto delle disposizioni comporterà una sanzione amministrativa di 50 euro al trasgressore, ma anche come ha fatto notare l'assessore alla sicurezza Jamil Sadegholvaad, l'immediato sequestro della bevanda alcolica. (ANSA).