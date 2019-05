A Bologna finti manifesti elettorali

BOLOGNA, 21 MAG - Finti manifesti elettorali con i volti di Matteo Salvini e Luigi Di Maio sono comparsi a Bologna in alcune bacheche destinate alla campagna elettorale per le Europee. "Terroni votatemi" e "Più armi nelle scuole" si legge in alcuni dei manifesti con il volto di Salvini, mentre Di Maio è ritratto accanto alla frase "Onesti quando ci pare". I fotomontaggi riportano in basso la firma #castigat.