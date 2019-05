Di Maio a Tria, a decidere è la politica

ROMA, 21 MAG - "Non ho intenzione di attaccare o rispondere" al ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ma "il decreto famiglia è una priorità politica, i soldi ci sono, l'Inps ci dice che un miliardo quest'anno lo riusciamo a recuperare". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio al Forum ANSA. "Per me quando si decide dove destinare i soldi è la politica che lo decide non i tecnici - ha aggiunto - fermo restando che ho sempre apprezzato il ruolo da cane da guardia dei conti" rivestito da Tria.