Conte: nessuna crisi,io non 'sfiduciato'

ROMA, 21 MAG - "Nessuna crisi, nessun diverbio, ieri abbiamo affrontato i temi all'ordine del giorno e ci siamo aggiornati. Nessuna rissa come ho letto, nulla di tutto questo". Così il premier Giuseppe Conte lasciando il Festival dello sviluppo sostenibile a Roma a proposito del Consiglio dei ministri di ieri sera. "Non mi sento affatto sfiduciato: non dobbiamo leggere sui giornali e sui social affermazioni improprie - ha aggiunto -. I rilievi e le perplessità si affrontano nelle sedi opportune". Ok al decreto legge sicurezza bis prima del voto alle europee? "Non dico questo, non lo escludo, c'è un'interlocuzione in corso" , ha poi risposto ai giornalisti Conte, "sono provvedimenti che vanno ancora approfonditi negli aspetti più tecnici e puntuali, ma riteniamo che siano nell'interesse degli italiani". "Stiamo parlando di una decretazione di urgenza, quindi è normale ascoltare il Quirinale e che Mattarella abbia la possibilità di raccogliere tutte le eventuali valutazioni e gli approfondimenti", ha aggiunto.