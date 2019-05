Di Stefano: Tria, soluzioni non ostacoli

ROMA, 21 MAG - "E' una questione tutta politica: per noi la priorità deve essere aiutare il ceto medio italiano. L'Inps ci ha informati che c'è un avanzo di circa 1 miliardo di euro. Soldi che avevamo stanziato per aiutare le fasce più deboli e che ora vogliamo investire per le famiglie. Vorremmo che tutto il governo fosse allineato. E dal ministro Tria ci aspettiamo soluzioni, non ostacoli. Non si nasconda dietro ai numeri, anche perché i numeri ci danno ragione". Così il sottosegretario M5S agli Affari Esteri, Manlio Di Stefano.