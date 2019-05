Entrò in base militare, a processo

CAGLIARI, 21 MAG - "Dirò al giudice che rinuncio alla prescrizione". Si è presentato questa mattina in Tribunale a Cagliari l'ex deputato (prima Pdl e poi Unidos) ed ex governatore della Sardegna, Mauro Pili, sotto processo per essere entrato dal mare nell'area interdetta che fa parte del poligono militare di Capo Teulada. Difeso dagli avvocati Benedetto e Stefano Ballero, con Maurizio Scarparo, il leader di Unidos ha annunciato - prima dell'inizio dell'udienza - di voler chiedere al giudice Giampiero Sanna di andare avanti con il procedimento. Nel frattempo fuori dal Palazzo di Giustizia di Cagliari si è riunito un presidio di solidarietà di Sardinia Natzione Indipendentzia nei confronti dell'ex parlamentare che da tempo ha avviato una battaglia politica contro le servitù militari presenti in Sardegna. Secondo l'accusa Mauro Pili, il 3 agosto 2014, si era introdotto all'interno dei confini marittimi del Poligono Militare Addestrativo di Capo Teulada entrando dallo specchio d'acqua davanti alla base militare.