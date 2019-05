Tria, ripresa più forte nella seconda parte dell'anno

ROMA, 21 MAG - "Nella seconda parte dell'anno potremo avere una ripresa più forte e dipende anche da quanto riusciamo a creare fiducia negli investitori e fiducia nei risparmiatori, che così possono utilizzare più reddito per i consumi. Per questo non bisogna creare allarmi per il futuro". Così il ministro dell'Economia, Giovanni Tria intervistato durante la trasmissione Agorà su Rai3.(ANSA).