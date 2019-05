Corteo arrivato in piazza Duomo, Salvini saluta dal palco

MILANO, 18 MAG - Il corteo partito da corso Venezia è arrivato da pochi minuti in Piazza Duomo a Milano dove tra circa un'ora inizierà la manifestazione 'Prima l'Italia. Il buonsenso in Europa' con gli interventi del leader della Lega Matteo Salvini e di altri esponenti europei dei partiti euroscettici, tra cui Marine Le Pen. Salvini ha accolto i militanti con un breve saluto dal palco. In piazza, tra gli altri, ci sono il ministro Gian Marco Centinaio e i governatori di Lombardia e Veneto, Attilio Fontana e Luca Zaia. (ANSA).