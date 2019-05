Pioggia, vento e grandine nelle Marche

ANCONA, 5 MAG - Sono Ancona, Osimo, Filottrano e Jesi i Comuni maggiormente colpiti da un'ondata di maltempo che nel pomeriggio si è abbattuta sulle Marche. I vigili del fuoco hanno effettuato circa trenta interventi per frane, allagamenti, danni dovuti al forte vento e a una violenta grandinata. I vigili del fuoco hanno recuperato una vettura con due persone a bordo a Filottrano, bloccata da fango e grandine. I due sono stati trasportati con la vettura in una zona sicura. Ed è dovuto al maltempo e alla strada coperta d'acqua il testacoda di un'Alfa Romeo lungo l'asse l'asse nord-sud ad Ancona. A bordo una coppia che è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette: non sono in gravi condizioni. Il maltempo dovrebbe continuare anche domani.