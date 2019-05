GENOVA, 5 MAG - Riuscita a metà la protesta degli ultras del Genoa che anche oggi hanno presidiato le entrate del Luigi Ferraris lasciando però entrare chi voleva assister alla partita con la Roma. Molti quelli che hanno preferito entrare per sostenere la squadra che sta lottando per la salvezza matematica. Nella Nord, 'casa' degli ultras genoani, manca il cuore del tifo rossoblù ma gli spalti non sono deserti. I tifosi proseguono con le critiche al presidente Preziosi giocando, oggi, la carta dell'ironia: lo striscione attaccato alla balaustra recita così: 'belin come gioca bene l'Atalanta', chiaro riferimento al benservito che Preziosi dette 3 anni fa all'allora tecnico Gasperini. Da quel momento, mentre Gasperini faceva le fortune dell'Atalanta, sono iniziati, secondo i tifosi, i guai del Genoa.