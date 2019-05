Calcio: Gasperini 'grande impresa, crediamo alla Champions'

ROMA, 5 MAG - "La vittoria di oggi in casa Lazio e' stata una grande impresa: credevamo in un posto in Champions, ora ci crediamo ancora di più". Cosi' Giampiero Gasperini commenta il 3-1 all'Olimpico che avvicina la sua Atalanta a un posto in Champions. "In questo campionato, difficilissimo, eravamo partiti per un posto in Europa League - ha raccontato il tecnico dei bergamaschi, a Sky - Poi dopo il pari in casa con l'Empoli siamo andati a vincere a Napoli e abbiamo cominciato a crederci". Ma cosa sceglierebbe tra un posto in Champions e la vittoria della Coppa Italia? "L'avevo gia' detto: io sceglierei il posto in Champions. I trofei non sono solo le coppe in bacheca, per l'Atalanta giocare quella coppa sarebbe molto importante".