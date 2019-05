Tris del Chelsea, Sarri ora è 3/o

ROMA, 5 MAG - Il Chelsea vince 3-0 contro il Watfird e balza al terzo posto in classifica di Premier a una giornata dal termine del campionato. Succede tutto nella ripresa con i gol di Loftus-Cheek (3'), David Luiz (6') e Higuain (30'). Cin questi tre punti i Blues salgono a 71 punti, uno in più del Tottenham 4/o e a +5 sull'Arsenal che deve giocare nel pomeriggio in casa contro il Brighton.