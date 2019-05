Gattuso, visto squadra incazzosa

MILANO, 5 MAG - "Ho deciso io il ritiro, la società mi ha appoggiato. Ho visto una squadra che si è allenata bene, incazzosa. Ora bisogna dimostrarlo sul campo. Un ritiro di cinque giorni non è il massimo, non garantisce che possano uscire cose positive, ma dovevamo tutti assumerci le responsabilità". Così l'allenatore del Milan, Rino Gattuso, ha spiegato la scelta presa dopo il ritardo di Bakayoko martedì all'allenamento: "Sono contro i ritiri, li abolirei anche prima della partita, preferirei incontrarci tutti a pranzo e poi andare allo stadio. Poi ci sono delle regole. Se si rompe qualcosa, e qualcuno fa come gli pare, si possono adottare altre soluzioni". "Ora - ha detto alla vigilia della sfida con il Bologna - mi aspetto dalla squadra la voglia di far vedere a tutti che non siamo morti. La squadra si può ancora rifare".