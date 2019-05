Record di case vuote in Sardegna

CAGLIARI, 5 MAG - In Sardegna ci sono 261.120 abitazioni vuote: il 28,2% del totale del patrimonio edilizio. Metà dello stock residenziale non utilizzato si trova in nuclei urbani piccoli o piccolissimi. Nell'Isola si contano 143 centri con meno di dieci abitanti e con un numero di case vuote pari a 5.531. Questo dato aumenta sino a 17.191 abitazioni se si considerano i 307 piccoli insediamenti con popolazione compresa tra 10 e 49 residenti. Un patrimonio da valorizzare, secondo la Cna che ha elaborato un dossier e lanciando un appello alle istituzioni sarde per riqualificare questi edifici inutilizzati e destinarli alla ricettività diffusa, un modo per rivitalizzare molti piccoli borghi dell'interno destinati a scomparire nonostante abbiano spesso caratteristiche storico-architettoniche di rilevante interesse. "L'indotto turistico potrebbe costituire una carta vincente per il rilancio sociale ed economico di molte realtà in declino dell'isola - spiegano Pierpaolo Piras e Francesco Porcu