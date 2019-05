Diego Simeone allo stadio di Empoli

EMPOLI (FIRENZE), 5 MAG - Suo figlio in campo titolare, lui in tribuna in un box privato. Diego Pablo Simeone è al Castellani per seguire da vicino il figlio Pablo che scende sul terreno dello stadio di Empoli a fianco di Muriel, viste le non buone condizioni di Chiesa. L'allenatore ha il giorno libero, ieri il suo Atletico Madrid ha perso 3-0 a Barcellona contro l'Espanyol.