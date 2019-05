Papa:Bulgaria,accolto da premier,poi a Palazzo da presidente

SOFIA, 5 MAG -Papa Francesco è arrivato in Bulgaria. Al suo arrivo all'aeroporto di Sofia, il papa è stato accolto dal primo ministro bulgaro Boyko Borisov, con il quale ha un colloquio privato in una sala dello scalo aereo. Subito dopo, il pontefice si dirige al Palazzo Presidenziale per la visita al presidente della Repubblica Rumen Radev e l'incontro con le Autorità del Paese.