Premier: Origi riporta Liverpool in testa, Benitez ko

ROMA, 4 MAG - Un gol del belga Origi, entrato in campo al posto dell'infortunato Salah, permette al Liverpool di tornare momentaneamente in vetta alla Premier dopo la 37ma giornata di campionato, in attesa del posticipo del Manchester City, impegnato lunedì sera contro il Leicester. In calssifica adesso i Reds comandano con 94 punti contro i 92 dei Citizens. Al 'St James Park', casa del Newcastle di Rafa Benitez, la squadra di Jurgen Klopp vince 3-2 al termine di una gara palpitante. Due volte avanti (van Dijk 13' e Salah 28'), i Reds sono stati ripresi due volte (Atsu 20' e Rondin 54'), prima del sigillo finale del giovane attaccante belga (86'). In coda giochi invece ormai fatti. La sconfitta casalinga del Cardiff (2-3 contro il Crystal Palace) costa la retrocessione in Championship alla squadra gallese che si aggiunge a Fulham e Huddersfield.