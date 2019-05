Calcio: Semplici "Spal ha fatto qualcosa di storico"

VERONA, 4 MAG - E' festa grande per la Spal di Leonardo Semplici. E le parole del tecnico della Spal sottolineano il momento. "Abbiamo fatto qualcosa di storico, non era scontato salvarsi. Devo ringraziare la fiducia di società e presidente, il valore non soltanto tecnico ma anche morale. E' una soddisfazione straordinaria". Subito la domanda sul suo futuro. "Staremo a vedere - taglia corto Semplici - la cosa principale era raggiungere l'obiettivo e siamo andati oltre ogni aspettativa. A fine stagione mi riunirò con la società, credo ci siamo i presupposti per andare avanti. Poi decideremo insieme anche in base ad obiettivi. Il mio percorso è particolare, dalla Serie C fino alla seconda salvezza in Serie A. Mi auguro che nel mio futuro possa allenare delle squadre ancora più ambiziose, ora è il momento di gustarsi questa salvezza".