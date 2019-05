Montella "Prima vincere, poi il futuro"

FIRENZE, 04 MAG - A Empoli per interrompere il digiuno di successi che in campionato dura da 10 partite: è l'obiettivo di una Fiorentina in crisi e pure con Chiesa in dubbio: il talento viola, febbricitante, ha saltato anche l'allenamento odierno e pur convocato (''Ha voglia di esserci'' ha detto Montella) solo domani mattina su indicazioni dei medici verrà presa una decisione. ''Con la squadra sono stato chiaro, non dobbiamo più ripetere gare come quella di lunedì quando siamo stati impotenti - ha detto il tecnico - Non siamo matematicamente salvi? Ipotesi remota, prima che per la classifica bisogna giocare per l'onore. Col Sassuolo abbiamo toccato il punto più basso, ora dobbiamo tirare fuori tutto per vincere, per i nostri tifosi e per la proprietà che sta soffrendo''. E che, ha assicurato, ha voglia di ripartire. ''Di Andrea Della Valle ieri mi ha colpito l'entusiasmo, l'ho visto carico come non mai. Capisco la delusione dei tifosi ma il mio entusiasmo e la mia fiducia in questa proprietà sono totali", ha concluso.