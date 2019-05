Tifosi Genoa proseguono contestazione

GENOVA, 4 MAG - Come annunciato durante l'assemblea pubblica di giovedì, i tifosi del Genoa hanno confermato in un comunicato congiunto a firma che "proseguiranno coerentemente la contestazione irrevocabile nei confronti di Enrico Preziosi. Ci ritroveremo di fronte alle due entrate della Gradinata Nord a partire dalle ore 16.00 e non entreremo al Ferraris, chiediamo a tutti di presidiare gli ingressi". La tifoseria inoltre, rispondendo alla provocazione di Preziosi di trovare loro stessi un advisor per la cessione del club, non si è tirata indietro: "garantiamo che al più presto gli forniremo notizie al riguardo - hanno scritto -, rendendoci disponibili ad ogni situazione che possa accelerare una sua auspicata e auspicabile uscita di scena definitiva, lontano dai nostri colori".