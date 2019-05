Scontri a Modena, tre denunciati

MODENA, 4 MAG - Sono tre le denunce a Modena dopo gli scontri avvenuti ieri davanti alla stazione delle corriere di via Bacchini, dove membri del collettivo 'Guernica' e studenti si sono scontrati numerose volte con le forze dell'ordine, anche a seguito di lancio di pietre, durante una manifestazione indetta contro la presenza del ministro dell'Interno Matteo Salvini in città. Un giovane membro del Guernica è stato portato in questura e denunciato per resistenza; un'altra giovane rischia ora di dover rispondere del reato di aver fornito false generalità alle forze dell'ordine. La terza denuncia riguarda un 50enne di Sassuolo che si è avvicinato ai manifestanti con atteggiamento provocatorio, le forze dell'ordine gli hanno trovato addosso un manganello telescopico, per lui l'ipotesi di reato è quella di porto di oggetti atti ad offendere. All'ospedale, con ferite lievi, due carabinieri, tra i manifestanti un ferito, sempre lieve. Danneggiati un'auto della polizia e un mezzo dei carabinieri.