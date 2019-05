Fiorentina:Montella,giochiamo per onore

FIRENZE, 4 MAG - "Prima ancora che per la classifica dobbiamo giocare per l'onore: lunedì contro il Sassuolo siamo stati impotenti e questo non deve più accadere". Lo ha detto Vincenzo Montella alla vigilia del derby contro l'Empoli, che cade in un momento particolarmente delicato per la Fiorentina a digiuno di vittorie in campionato da ben 10 partite. "Mi emoziona sempre tornare a Empoli - ha dichiarato il tecnico viola - adesso però conta fare bene e giocare per il nostro orgoglio, per i nostri tifosi, per la nostra proprietà che sta soffrendo come mai. Stiamo già lavorando per il futuro ma ora conta chiudere bene la stagione: l'obiettivo è riaccendere l'entusiasmo e la fiducia, io sono tornato a Firenze proprio perché ho fiducia ed entusiasmo". Quanto a Chiesa, alle prese con la febbre, verrà di sicuro convocato ma sulla sua disponibilità verrà deciso soltanto domani mattina insieme allo staff medico.