Tassa soggiorno: Centinaio, così è furto per turisti

CAPRI (NAPOLI), 4 MAG - "Da quando facevo l'assessore dal 2009 sono contrarissimo, così come è ora è un furto nei confronti dei turisti e molto spesso, non sempre, tanti sindaci la usano per andare a coprire i debiti di bilancio. Se tassa di soggiorno deve essere, allora che diventi tassa di scopo vera: è il lavoro che stiamo facendo al ministero, stiamo lavorando per questo in modo che il turista quando arriva sappia esattamente dove sarà spesa". Lo dice il ministro Gian Marco Centinaio a margine dell'assemblea di Federalberghi a Capri.