Miccichè,tramandare valori Grande Torino

ROMA, 4 MAG - "Sono cresciuto nel mito di quella squadra, la mia giovinezza è stata permeata dal ricordo dei grandi Campioni scomparsi a Superga. Il fatto che dopo così tanti anni l'Italia intera li ricorda con commozione testimonia il segno profondo che sono stati in grado di lasciare nei cuori di ognuno di noi": così il presidente della Lega di serie A, Gaetano Miccichè ha voluto ricordare gli "invincibili" del Grande Torino. "Il nostro calcio necessita che i valori del Grande Torino affiorino in tutti i calciatori - ha sottolineato il n.1 della Lega di A - la lealtà, la correttezza, l'amicizia che li legava, a noi spetta l'onore e il compito di tramandarli di generazione in generazione alimentando la memoria dei più giovani".