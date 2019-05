Ghirelli, Grande Torino nel cuore

ROMA, 4 MAG - Nel 70esimo anniversario di Superga, il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha rivolto un pensiero a tutti coloro che persero la vita. "Ci sono date che non si dimenticano, ma soprattutto, ci sono persone che restano nel cuore di tutti e uniscono generazioni e tifosi di ogni squadra come lo sono stati i giocatori del Torino''. ''Nel 70esimo anniversario della strage di Superga ci tenevo a rivolgere un pensiero forte e un ringraziamento - ha aggiunto Ghirelli - a tutti coloro che hanno perso la vita in quel giorno di dolore. Sono proprio loro che hanno scritto pagine speciali della storia del nostro calcio, ma prima di tutto della nostra vita. Il trascorrere del tempo non offusca, anzi rende ancora più forte, chi ha fatto del calcio un ambasciatore di valori".