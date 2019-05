Gaza: un morto in bombardamento Israele

(ANSAmed) - GAZA, 4 MAG - Un palestinese è rimasto ucciso in un bombardamento israeliano nel nord della Striscia di Gaza, in prossimità di Beit Hanun. Lo riferisce il ministero della sanità locale. In precedenza altri 4 palestinesi sono stati feriti quando l'aviazione israeliana ha colpito due lancia razzi nel nord della Striscia. Intanto, un razzo palestinese sparato da Gaza ha centrato il tetto di una casa in prossimità della città israeliana di Ashqelon, ed è esploso all'interno. Lo riferiscono i media. Una coppia che era in quella casa si è salvata perché, al suono delle sirene di allarme, aveva appena raggiunto la apposita stanza blindata. Nel frattempo, un portavoce militare israeliano ha reso noto che un vasto attacco aereo è in corso nella Striscia. "Finora - ha precisato - abbiamo colpito oltre dieci obiettivi terroristici di Hamas e della Jihad islamica palestinese". A questo attacco partecipano anche carri armati israeliani.